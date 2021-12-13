Цена на газ в Европе превысила $1 300 за 1 тыс. куб. м впервые с октября

Цена на газ в Европе на открытии биржевых торгов в понедельник поднялась выше $1 300 за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:11 выросла до $1 334 за 1 тыс. куб. м, или €114,3 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия торгов в пятницу составляет 8%.