В Великобритании зафиксировали первый случай смерти из-за омикрон-штамма

Власти Великобритании зарегистрировали первый случай смерти человека, который заразился омикрон-штаммом коронавируса. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения омикрон-штаммом. Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный омикрон-штаммом", - отметил глава британского правительства, выступая перед журналистами после посещения центра вакцинации на западе Лондона.