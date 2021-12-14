Глава Минздрава Великобритании заявил о риске резкого увеличения числа больных "омикроном"

Европа 14 декабря 2021 00:39 (UTC+04:00)
Глава Минздрава Великобритании заявил о риске резкого увеличения числа больных "омикроном"

Количество выявляемых за сутки в Великобритании случаев COVID-19 в ближайшее время может достичь 200 тысяч в связи с распространением штамма "омикрон", сообщила в понедельник газета The Independent со ссылкой на данные Агентства безопасности здоровья Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Очень важно, чтобы мы помнили, что число госпитализаций и смертей увеличивается спустя две недели после инфицирования, поэтому мы можем ожидать, что эти цифры резко возрастут в ближайшие дни и недели", - цитирует The Independent слова министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида.

Он добавил, что сейчас заболевания "омикроном" составляют более 20% случаев в Великобритании, и, ожидается, что в ближайшее время он станет превалирующим в Лондоне.

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