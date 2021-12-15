"Евротройка" заявила, что активное развитие ядерной программы Ирана может разрушить СВПД

Темпы развития иранской ядерной программы идут вразрез не только с процессом восстановления соглашения по иранскому атому (СВПД), но и наносят урон глобальной системе нераспространения ядерного оружия, говорится в заявлении "Евротройки" - Франции, Германии и Великобритании, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Иран отказывается от компромиссов, достигнутых упорным трудом после многих недель сложных переговоров, выдвигает в то же время дополнительные максималистские требования. Мы приближаемся к тому моменту, когда эскалация иранской ядерной программы полностью лишит содержания СВПД", - говорится в заявлении "Евротройки", сделанном в ООН.

"Иранская ядерная программа никогда не была настолько продвинутой, какой она является сегодня. Эта ядерная эскалация подрывает международный мир, безопасность, а также глобальную систему нераспространения", - подчеркивается в заявлении.

При этом, согласно документу, "Евротройка" остается приверженной полноценному выполнению СВПД, а для Ирана открыты дипломатические возможности с целью заключить сделку сейчас.

"Иран должен выбрать между коллапсом СВПД и добросовестной и всеобъемлющей сделкой, которая пойдет на пользу иранскому народу", - отмечается в документе.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" международных посредников - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили СВПД по иранской ядерной программе, согласно которому Тегеран должен допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США в них напрямую не участвуют. Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. Дипломаты Британии, ФРГ и Франции впоследствии заявляли, что выдвинутые Ираном на венских переговорах предложения идут вразрез с прежними "трудными компромиссами", достигнутыми в ходе предыдущих шести раундов переговоров.

В Белом доме в свою очередь отмечали, что администрация США проводит приготовления на случай, если в Вене не удастся договориться о возобновлении действия соглашения по иранскому атому. При этом там отметили, что на данный момент еще есть возможность для дипломатического решения иранской ядерной проблемы.

"До настоящего момента мы видели, что Иран теряет драгоценное время, выдвигая новые совершенно позиции, которые несовместимы с возвращением к СВПД", - говорил госсекретарь США Энтони Блинкен.