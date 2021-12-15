В девяти регионах Сербии объявили режим ЧС из-за снегопада

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в девяти регионах Сербии из-за последствий сильного снегопада. Об этом в среду сообщило агентство TANJUG, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, режим ЧС уже действует в муниципалитетах Ариле, Баина-Башта, Иваница, Крупань, Лучани, Любовия, Нова-Варош, а теперь объявлен еще в двух муниципалитетах - Осечине и Мали-Зворнике, - где рекордное количество осадков вызвало перебои с электроэнергией. Около 40% жителей муниципалитета Мали-Зворник, население которого составляет около 12 тыс. человек, остаются без электричества.

Как заявил накануне президент Сербии Александар Вучич в ходе открытого заседания правительства, в момент снегопада энергосистема страны оказалась в "полном коллапсе". Без электричества оказались свыше 120 тыс. человек. В настоящий момент последствия удара стихии устраняются.

Ранее национальное телевидение страны сообщало о введении режима ЧС в семи регионах. По его информации, несмотря на то что последствия снегопада постепенно ликвидируют, в некоторых регионах Сербии многие жители остаются без электричества. В муниципалитетах Любовия и Крупань в десяти селах нет электроэнергии. Около 1 тыс. жителей горных деревень муниципалитета Иваница остались без электричества. Похожая ситуация с горными деревнями наблюдается и в Лучани. Около 40% жителей муниципалитета Мали Зворник, население которого составляет около 12 тыс. человек, остаются без электричества. Местная администрация пока не вводит режим ЧС.

В результате обильных снегопадов высота снежного покрова в центральных районах страны достигла 50 см, в горах снежный покров превысил отметку в 1 метр. По данным метеорологов, выпавшие осадки являются рекордными для страны за последние несколько лет. Ненастье привело к многочисленным авариям на дорогах, под тяжестью мокрого снега на проезжую часть валятся деревья и фонарные столбы. Автомобильное движение на дорогах затруднено.