ЕК предложила запретить продление долгосрочных газовых контрактов в ЕС после 2049 года

Европа 15 декабря 2021 16:15 (UTC+04:00)
ЕК предложила запретить продление долгосрочных газовых контрактов в ЕС после 2049 года

Еврокомиссия (ЕК) предложила запретить странам ЕС продление долгосрочных контрактов на поставки природного газа после 2049 года, чтобы упростить выход на рынок производителям "возобновляемых газов". Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предложения Еврокомиссии создают предпосылки для поэтапного исключения из энергооборота ископаемого газа. Главная цель - облегчить проникновение на рынок возобновляемых и низкоуглеродных газов (водород и биогаз), - говорится в документе. - Чтобы избежать фиксации системы на ископаемом газе, вводится лимит на продление долгосрочных газовых контрактов, которые не должны продлеваться после 2049 года".

ЕК предложила жесткие меры контроля выбросов метана, включая запрет на его промышленные выбросы или сжигание в факелах к 2025 году.

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