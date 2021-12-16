Макрон высказался об участии в президентских выборах 2022 года

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1 ответил на вопрос об участии в президентских выборах страны, которые пройдут в апреле 2022 года, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Макрон высказался, планирует ли он баллотироваться на второй срок на выборах лидера страны. Он подчеркнул, что сложившиеся на данный момент обстоятельства не позволяют ему размышлять об этом.

«Я сейчас нахожусь не в той ситуации, чтобы говорить о выборах», — подчеркнул французский президент.

Лидер республики добавил, что если бы он уже объявил об участии своей кандидатуры в предстоящих выборах, то «было бы трудно принимать необходимые решения, в частности для борьбы с новой волной пандемии коронавируса».