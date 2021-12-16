В ВОЗ заявили, что число зараженных омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня

Европа 16 декабря 2021 09:55 (UTC+04:00)
В ВОЗ заявили, что число зараженных омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня

Омикрон-штамм распространяется очень быстро и число зараженных им удваивается каждые два-три дня. Об этом сообщил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро телеканалу Sky News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Набарро не исключил в связи с этим роста смертности от коронавируса, отметив, что в ближайшее время "проблема станет серьезной".

Более высокие темпы распространения омикрон-штамма в сравнении с другими вариантами коронавируса, как полагают в ВОЗ, приведут к увеличению числа госпитализаций и росту нагрузки на медицинских работников и системы охраны здоровья. Это в свою очередь может вызвать рост смертности, указывают эксперты.

ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении организации говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". "Омикрон" распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов", - сообщил 14 декабря на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Новый штамм обнаружен на настоящий момент в 77 странах мира.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Шушинская декларация для нас своего рода руководство к действию – посол Турции
Шушинская декларация для нас своего рода руководство к действию – посол Турции
Официальный курс маната к мировым валютам на 16 декабря
Официальный курс маната к мировым валютам на 16 декабря
Азербайджан не присоединился к пункту декларации саммита &quot;Восточного партнерства&quot;, касающемуся внутриполитической ситуации в Беларуси
Азербайджан не присоединился к пункту декларации саммита "Восточного партнерства", касающемуся внутриполитической ситуации в Беларуси
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Шушинская декларация для нас своего рода руководство к действию – посол Турции Политика 10:02
Официальный курс маната к мировым валютам на 16 декабря Экономика 09:57
Азербайджан не присоединился к пункту декларации саммита "Восточного партнерства", касающемуся внутриполитической ситуации в Беларуси Политика 09:56
В ВОЗ заявили, что число зараженных омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня Европа 09:55
Михаил Гусман о премьер-министре Барбадоса в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО) В мире 09:35
Порты Турции перевалили свыше 4 млн тонн грузов из Саудовской Аравии Турция 09:31
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США Энергетика 09:25
Ассоциация пчеловодов Азербайджана отчиталась о рекордном производстве меда Экономика 09:24
Трудовая миграция из Турции в Туркменистан многократно возросла Турция 09:18
Растет трудовая миграция из Турции в Узбекистан Турция 09:09
Грузооборот международного аэропорта Эсенбога вырос почти на треть Турция 09:07
Граждане Ирана увеличили закупку недвижимости в Турции Турция 09:05
Трудовая миграция из Турции в Казахстан сократилась в десятки раз Турция 09:04
Турция сократила экспорт топлива в Грузию Грузия 08:54
Врачи назвали боль в пояснице симптомом "омикрона" В мире 08:49
Названы города мира с самой дорогой парковкой В мире 08:19
В США могут ограничить использование вакцины Johnson&Johnson из-за тромбозов США 07:47
В Турции проходят испытания БТР-амфибии ZAHA Турция 07:13
Макрон заявил, что Франция близка к обязательной вакцинации против COVID-19 Европа 06:34
Вооруженная группировка блокировала офис премьера Ливии в Триполи Арабские страны 05:43
Биологи обнаружили поедающие пластик универсальные бактерии В мире 05:07
Спецназ полиции и жандармерии ликвидировал 9 террористов на востоке Турции Турция 05:00
Девять человек погибли при крушении самолета в Доминикане В мире 04:40
Макрон высказался об участии в президентских выборах 2022 года Европа 03:48
ВОЗ сообщила об удвоении числа зараженных "омикроном" каждые 2-3 дня В мире 03:11
Аравийская коалиция заявила об уничтожении двух ракет, запущенных в направлении саудовского города Арабские страны 02:34
По инициативе Президента Франции в Брюсселе состоялась неформальная встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении (ФОТО) Политика 01:50
Серхио Агуэро завершил карьеру Спорт 01:32
Президент Ильхам Алиев: Продолжавшиеся около 5 часов обсуждения с премьер-министром Армении прошли в конструктивной обстановке Политика 00:56
Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор является одним из крупнейших инфраструктурных проектов XXI века Политика 00:50
Президент Ильхам Алиев: Отношения между Европейским Союзом и Азербайджаном носят характер стратегического партнерства Политика 00:47
Президент Ильхам Алиев: Минская группа может оказать содействие в подготовке мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном Политика 00:44
Президент Ильхам Алиев: 90 процентов работы над новым соглашением о партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом завершено Политика 00:32
В деле об убийстве Кеннеди появились новые подробности США 00:06
В работе сервисов Amazon произошел масштабный сбой В мире 15 декабря 23:20
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан экспортирует военную продукцию более чем в 30 стран Политика 15 декабря 23:10
Турция назначила спецпредставителя по Армении Политика 15 декабря 22:31
Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2022 год США 15 декабря 22:13
Евросоюз намерен выделить на программу "Восточное партнерство" более €2 млрд В мире 15 декабря 21:59
В Азербайджане срок действия направления по ОМС составляет 10 дней - начальник отдела Общество 15 декабря 21:36
MÜSİAD - пример азербайджано-турецкого братства - Рашад Джабирли Общество 15 декабря 21:14
Шамахинская обсерватория о датах наступления времен года в Азербайджане в 2022 году Общество 15 декабря 20:41
В Азербайджане завершена выплата пенсий за декабрь Общество 15 декабря 20:19
В 2021 году в Азербайджане выдано более 5 тысяч ипотечных кредитов Экономика 15 декабря 20:05
Президент Ильхам Алиев принял участие в Саммите Восточного партнерства Европейского Союза в Брюсселе (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15 декабря 20:01
Махачкалу и Баку свяжет прямое авиасообщение Экономика 15 декабря 19:56
Иран готов построить электростанцию совместно с Азербайджаном - министр энергетики Экономика 15 декабря 19:55
Избран новый руководитель азербайджанского офиса MÜSİAD (ФОТО) Экономика 15 декабря 19:51
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский газ ни в каком случае не является альтернативой российскому Политика 15 декабря 19:37
Франция намерена участвовать в операциях по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана - посол (ВИДЕО) Политика 15 декабря 19:28
AZPROMO планирует привлекать прямые иностранные инвестиции на освобожденные территории Экономика 15 декабря 19:22
Ассоциация пчеловодов Азербайджана планирует провести Международную конференцию Экономика 15 декабря 19:18
Производство стройматериалов в Азербайджане за год выросло почти на 20% Экономика 15 декабря 19:15
Театральные деятели Азербайджана отметили 880-летие великого Низами Гянджеви (ФОТО) Культура 15 декабря 19:11
Стоимость произведенных машин и оборудования в Азербайджане достигла 400 млн манатов Транспорт 15 декабря 19:11
Танцоры Шеки признаны лучшими в Азербайджане (ФОТО) Культура 15 декабря 19:07
В Узбекистане планируется начать выращивать азербайджанские сорта винограда Экономика 15 декабря 19:06
В Азербайджане проводятся аукционы по вводу в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых Тендеры 15 декабря 18:55
Азербайджан и Турция расширяют охват соглашения о преференциальной торговле (ФОТО) Экономика 15 декабря 18:47
Начаты работы по асфальтированию автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин (ФОТО) Экономика 15 декабря 18:42
Президент Ильхам Алиев: Армения должна работать над мирным соглашением и придерживаться нормального поведения в XXI веке Политика 15 декабря 18:24
Зеленский пригласил Президента Ильхама Алиева посетить Украину Политика 15 декабря 18:21
В Азербайджане вносятся поправки в Кодекс об административных проступках Общество 15 декабря 18:15
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим открыть границы с Арменией Политика 15 декабря 18:13
Президент Ильхам Алиев: В предыдущие месяцы Армения возражала против открытия автомобильной дороги, однако сейчас нам удалось убедить их в неизбежности этого Политика 15 декабря 18:12
Президент Ильхам Алиев: В середине ноября один из задержанных армянских военнослужащих был ранен, и наши врачи позаботились о нем Политика 15 декабря 18:10
МИД России о встрече лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе Политика 15 декабря 18:05
Нормализация отношений между Анкарой и Ереваном способствовала бы оздоровлению общей ситуации в регионе - Захарова Турция 15 декабря 18:02
Председатель Национального совета по телевидению и радио Азербайджана о мониторинге программ Общество 15 декабря 18:00
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения в любом случае являются соседями, и никто из нас не переселится на другую планету Политика 15 декабря 17:58
Премьер Иордании выступил в защиту проекта "вода в обмен на электроэнергию" с Израилем Арабские страны 15 декабря 17:57
Президент Ильхам Алиев о столкновении, произошедшем 16 ноября: Сами мы ничего не планировали, иначе не остановились бы Политика 15 декабря 17:56
Президент Ильхам Алиев: После войны несколько стран, желающих изучить наш опыт, уже обратились к нам Политика 15 декабря 17:53
ЕБРР расширит доступ МСБ Азербайджана к финансированию Экономика 15 декабря 17:48
Президент Ильхам Алиев: В результате ноябрьской военной провокации Армении были взяты в плен примерно 30 армянских военнослужащих, и мы не скрываем эти цифры Политика 15 декабря 17:47
Развитие диалога между Азербайджаном и ЕАЭС способствовало бы активизации взаимной торговли – Захарова Политика 15 декабря 17:45
Президент Ильхам Алиев: В 2023 году мы планируем экспортировать в ЕС 11 млрд кубометров газа Политика 15 декабря 17:44
Президент Ильхам Алиев: Мы выиграли войну, мы – победители, и эта реальность должна быть учтена Политика 15 декабря 17:43
Президент Ильхам Алиев: Армения не хочет признавать территориальную целостность Азербайджана Политика 15 декабря 17:40
Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Арменией есть полная договоренность, связанная с открытием железнодорожного сообщения Политика 15 декабря 17:39
Президент Ильхам Алиев: Мы находимся на территории, которую считаем своей Политика 15 декабря 17:34
Президент Ильхам Алиев: В армянском обществе, ее политическом спектре видны признаки реваншизма Политика 15 декабря 17:34
Омикрон-штамм в 70 раз быстрее инфицирует легкие, чем "дельта" и исходный штамм Другие страны 15 декабря 17:25
Президент Ильхам Алиев дал интервью испанской газете El Pais (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15 декабря 17:25
Госсекретарь США досрочно завершил азиатское турне из-за коронавируса у журналиста из пула США 15 декабря 17:23
Азербайджан увеличил производство нефтепродуктов почти на 15% Экономика 15 декабря 17:21
Азербайджан увеличил добычу природного газа почти на 18% Энергетика 15 декабря 17:11
В Азербайджане за 10 месяцев родилось свыше 92 тыс. детей Общество 15 декабря 17:08
Азербайджан и Узбекистан планируют совместно производить шелковую продукцию Узбекистан 15 декабря 17:03
Брюссельская встреча: Азербайджан создает основу для более конкретных действий в регионе Политика 15 декабря 16:48
Одна из улиц Баку названа именем журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова Общество 15 декабря 16:47
Как азербайджанские актеры нашли свое счастье в Измире (ВИДЕО, ФОТО) Культура 15 декабря 16:41
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 15 декабря 16:39
Еврокомиссия обяжет страны ЕС довести скорость поездов в Европе до 160 км/ч к 2040 году Европа 15 декабря 16:36
В Азербайджане выявлено еще 1 156 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 739 человек Общество 15 декабря 16:35
Доходы сектора мобильной связи Азербайджана превысили 2 млрд манатов ИКТ 15 декабря 16:34
Узбекское агентство подпишет с Азербайджаном контракт на поставку стеклотары Экономика 15 декабря 16:31
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с Президентом Украины Володимиром Зеленским (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15 декабря 16:28
Азербайджан и Турция планируют подписать меморандум о сотрудничестве в горнодобывающей сфере Энергетика 15 декабря 16:23
В Азербайджане правительство погасит задолженность ОАО «Азеристиликтеджхизат» Экономика 15 декабря 16:19
Все новости