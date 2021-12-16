Цена газа в Европе на открытии торгов превысила $1550 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в четверг выросла на 0,5% и поднялась выше $1550 за 1 тыс. куб. м. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:01 выросла до $1552 за 1 тыс. куб. м, или €133 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

При этом к 10:03 цена газа уже опустилась до $1517 за 1 тыс. куб. м, или 130 евро за МВт⋅ч.

В предыдущий торговый день, 15 декабря, биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке $1447 за 1 тыс. куб. м.