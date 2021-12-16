Франция ужесточает санитарные требования для въезжающих из Великобритании

Власти Франции ужесточат с 18 декабря санитарный контроль для всех, кто въезжает на территорию республики из Великобритании. Об этом сообщил в четверг официальный представитель правительства Габриэль Атталь в эфире телеканала BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы введем еще более жесткий контроль на границе с Великобританией. В частности, сократим время действия ПЦР-теста с нынешних 48 до 24 часов. Мы также ограничим список причин, которые принимаются в качестве мотива прибытия во Францию, преимущественно это смогут делать только французские граждане и члены их семей. Поездки всех, кто приезжает с целью туризма или по профессиональной необходимости и не обладает гражданством Франции или другой страны ЕС, будут ограничены", - пояснил он.

Также, по словам Атталя, все прибывающие должны будут регистрироваться через специальное приложение и уходить на семидневную самоизоляцию. Выйти из изоляции можно будет уже через два дня, если будет сдан отрицательный тест на коронавирус через 48 часов после въезда во Францию. Он пояснил, что все эти меры принимаются для ограничения распространения нового омикрон-штамма коронавируса. По его словам, к настоящему моменту во Франции выявлено уже 240 случаев инфицирования.

Пока же для вакцинированных от коронавируса путешественников из Соединенного Королевства, как и для большинства стран, действует требование о 48-часовом ПЦР-тесте. От тех же, кто не прививался от коронавируса, французские власти требуют отрицательный ПЦР-тест сроком не старше 24 часов и объяснительную с указанием неотложных мотивов для прибытия во Францию. Также на них распространялось требование об обязательной самоизоляции на семь дней с момента въезда на территорию республики.