В Великобритании за сутки выявили рекордные 88 тысяч заражений COVID-19

В Великобритании за последние 24 часа выявили более 88 тысяч случаев заражений коронавирусом, что является максимальным с начала пандемии COVID-19 суточным показателем, передает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на официальные данные, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно этим данным, за последние сутки выявлено 88 376 заражений. Это почти на 10 тысяч больше зафиксированного накануне предыдущего рекордного прироста.

Еще две недели назад этот показатель находился на отметке около 53 тысячи. Для сравнения, до этого рекордный показатель фиксировали в начале января, он составил около 67,7 тысяч случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа скончались 146 инфицированных COVID-19.

Показатели заражаемости бьют рекорды на фоне стремительного распространения штамма коронавируса "омикрон". Как отмечает издание The Guardian, ранее британские ученые предупреждали, что Великобритания продолжит устанавливать антирекорды по мере распространения "омикрона" среди населения.