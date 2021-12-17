Великобритания и Австралия подписали соглашение о свободной торговле

Великобритания и Австралия заключили соглашение о свободной торговле между странами. Церемония подписания договора состоялась в четверг вечером в виртуальном формате, сообщило Министерство внешней торговли Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Торговая сделка между Великобританией и Австралией - это знаковый момент для исторически важных отношений между нашими странами, которые входят в Содружество наций. Это соглашение составлено с учетом сильных сторон Великобритании и в интересах бизнеса и потребителей, что поможет нам повысить уровень жизни по всей стране. Мы продолжим вместе работать для реагирования на вызовы в сфере глобальной торговли и изменения климата и в свете предстоящих технологических изменений", - заявила глава британского внешнеторгового ведомства Энн-Мари Тревельян.

По ее мнению, подписанное соглашение, которое стало первым подобным договором для властей королевства после выхода из состава Европейского союза, является "лишь началом", которое показывает, насколько "велики возможности" Лондона в вопросе укрепления торговых отношений с другими странами на фоне Brexit