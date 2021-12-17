Годовая инфляция в еврозоне в ноябре ускорилась до рекордных 4,9%

Годовая инфляция в еврозоне в ноябре ускорилась до 4,9%, что является рекордом с июля 1991 года. Об этом сообщило в пятницу европейское статистическое агентство Евростат, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Этот показатель является абсолютным рекордом инфляции с момента введения евро в наличное обращение в 2002 году. Ранее многие европейские экономисты предсказывали риски скачка инфляции в результате массовых госзаимствований стран ЕС для оказания государственной помощи гражданам и бизнесу в условиях пандемии. Еще одним драйвером инфляции мог стать фонд восстановления экономики Евросоюза "ЕС нового поколения" объемом в €750 млрд, распределение средств из которого Брюссель начал в этом году.

Все эти деньги привлечены в виде кредитов в форме размещения евробондов, погашение которых должно завершиться в 2052 году.