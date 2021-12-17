В Польше подтвердили первый случай передачи штамма "омикрон"
Власти Польши выявили первый случай передачи омикрон-штамма на территории страны. Как сообщил в пятницу Минздрав, заражение подтверждено у трехлетней девочки из Варшавы, которая не выезжала за границу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Зараженной оказалась трехлетняя девочка в Варшаве, - говорится в сообщении ведомства в "Твиттере". - В настоящее время санитарно-эпидемическая служба проводит расследование обстоятельств заражения "омикроном" ребенка".
В четверг в Катовице на юго-западе республики был выявлен первый случай заражения штаммом "омикрон" в Польше. Он был подтвержден у 30-летней гражданки Лесото, участвовавшей в семинаре ООН по цифровым технологиям.
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