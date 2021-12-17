В Вене обсуждают результаты седьмого раунда переговоров по иранской ядерной сделке

Очередное заседание стран - участниц Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе начинается в пятницу в Вене. Стороны планируют в 14:00 по местному времени обсудить результаты проделанной в рамках седьмого раунда венских переговоров работы, которая продолжается с конца ноября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как ожидается, европейские участники переговорного процесса объявят по итогам заседания о перерыве в работе из-за Рождества. Они намерены отправиться в свои столицы для проведения консультаций. Возобновить работу планируется после рождественских праздников, отмечают западные дипломатические источники.

По традиции заседанию Совместной комиссии предшествует в пятницу неформальная координационная встреча участников СВПД без Ирана, сообщил в Twitter постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене и глава российской делегации Михаил Ульянов. Заместитель главы МИД Ирана и глава иранской делегации Али Багери отметил, что на этой неделе был достигнут "хороший прогресс" и стороны продолжат переговоры после небольшого перерыва.

Седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки и отмене санкций США начался 29 ноября. После консультаций участников в их странах он возобновился 9 декабря. Переговорщики уже подтвердили, что дальнейшая работа пойдет на основе документов, которые были наработаны в ходе шести раундов к июню 2021 года. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде.

В течение этой недели в Вене продолжали работу две рабочие группы - по снятию санкций и ядерным вопросам. Они занимаются согласованием позиций переговорщиков. В дальнейшем планируется задействовать третью группу по выполнению будущей договоренности.