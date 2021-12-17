В Британии за сутки выявили более 93 тыс. зараженных коронавирусом
В Великобритании за сутки выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом - 93 045. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Sky News.
Рекорды фиксируются третий день подряд. 16 декабря сообщалось о приросте в 88 376 новых случаев, 15 декабря - о 78 610.
За сутки умерли 111 заразившихся.
Всего в Великобритании за время пандемии COVID-19 выявили свыше 11 млн заражений коронавирусом, умерли 147 048 заболевших.
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