В Британии за сутки выявили более 93 тыс. зараженных коронавирусом

В Великобритании за сутки выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом - 93 045. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Sky News.

Рекорды фиксируются третий день подряд. 16 декабря сообщалось о приросте в 88 376 новых случаев, 15 декабря - о 78 610.

За сутки умерли 111 заразившихся.

Всего в Великобритании за время пандемии COVID-19 выявили свыше 11 млн заражений коронавирусом, умерли 147 048 заболевших.