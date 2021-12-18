Глава Минздрава Германии лично привил двух детей от COVID-19
Глава Министерства здравоохранения Германии Карл Лаутербах в пятницу, 17 декабря, лично сделал прививки двум детям в ходе визита в прививочный центр в Ганновере. Об этом сообщает Der Spiegel, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ру".
В Германии с текущей недели началась вакцинация детей в возрасте 5-11 лет. Ранее она была одобрено Евросоюзом и экспертным советом ФРГ по вакцинации.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Для газовых счетчиков стоимостью 47 манатов ряд жилищно-строительных кооперативов незаконно требует у владельцев квартир 500 манатов - "Азеригаз"
Распоряжения главы государства окажут поддержку социальному благосостоянию около 1 млн человек - Сахиль Бабаев
В Азербайджане повышение заработной платы охватывает 165 тысяч работников образовательных учреждений
Обнародованы детали соглашения между Азербайджаном и делегацией турецкой компании "Demiroren Holding"
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении зарплат сотрудников ряда организаций, финансируемых из госбюджета
Группе сотрудников Азербайджанского государственного педагогического университета присвоено почетное звание "Заслуженный учитель"
Сотрудники Азербайджанского государственного педагогического университета награждены почетным дипломом Президента
В Азербайджане заказы на оборонную продукцию будут представлены на рассмотрение Кабмина - замминистра
Сотрудникам министерства оборонной промышленности Азербайджана присвоено почетное звание "Заслуженный инженер"
В Национальной арене гимнастики в Баку созданы необходимые условия как для тренировок, так и для проведения соревнований - генеральный секретарь Федерации гимнастики Малайзии
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников министерства оборонной промышленности
Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО)