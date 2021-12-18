Глава Минздрава Германии лично привил двух детей от COVID-19

Глава Министерства здравоохранения Германии Карл Лаутербах в пятницу, 17 декабря, лично сделал прививки двум детям в ходе визита в прививочный центр в Ганновере. Об этом сообщает Der Spiegel, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ру".

В Германии с текущей недели началась вакцинация детей в возрасте 5-11 лет. Ранее она была одобрено Евросоюзом и экспертным советом ФРГ по вакцинации.