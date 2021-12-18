Дания планирует усилить ограничения из-за «омикрон»-штамма

В Дании планируется усилить карантинные ограничения — власти пытаются сдержать распространение COVID-19 и новый штамм коронавируса «омикрон». Об этом сообщает Associated Press, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В пятницу правительство Дании сообщило о 11 559 случаях заболевания и заявило, что на новый вариант, который является более заразным, теперь приходится пятая часть новых случаев, регистрируемых ежедневно.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила на пресс-конференции, что ограничения, требующие одобрения парламента, будут включать ограничение на посещения магазинов, закрытие театров, других развлекательных заведений и конференц-центров, а также обязательное требование к ношению маски в большинстве общественных мест.

Так, планируется ввести масочный режим в учебных заведениях и религиозных сооружениях — в настоящее время маски в Дании обязательны в общественном транспорте и торговых заведениях.

Власти также советуют жителям ограничить социальные контакты во время рождественских праздников.