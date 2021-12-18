Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у острова Крит

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в субботу у побережья Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр располагался в 194 км к северо-западу от города Ираклион на острове Крит (население около 137 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 60 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.