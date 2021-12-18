Чехия увеличит расходы на оборону к 2025 году до 2% ВВП

Расходы Чехии на оборону к 2025 году составят 2% национального ВВП. Об этом заявил в субботу журналистам премьер-министр страны Петр Фиала во время совместной пресс-конференции с министром обороны республики Яной Черноховой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"До 2025 года мы [Чехия] выполним свое обязательство [перед НАТО] и доведем свои расходы на обороны до 2% ВВП", - сказал Фиала. Он отметил, что укрепление обороноспособности республики особенно важно в условиях происходящего ухудшения международного положения, упомянув сохраняющуюся ситуацию на границе РФ и Украины.

Чернохова, в свою очередь, высказалась за продолжение практики участия чешских военнослужащих в зарубежных миротворческих операциях. По ее словам, вывод из Афганистана международных сил, действовавших в этой стране под эгидой НАТО, был преждевременным шагом. В ВС республики продолжится процесс модернизации боевой техники, сообщила министр.