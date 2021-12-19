Нидерланды вводят жесткий локдаун из-за распространения "омикрона"

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о введении в стране жесткого локдауна с 5:00 19 декабря до 14 января из-за стремительного распространения штамма коронавируса "омикрон", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Омикрон распространяется даже быстрее, чем мы опасались, поэтому мы должны вмешаться сейчас", - сказал на пресс-конференции Рютте.

Директор национального института общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов Яап ван Диссель ожидает, что "омикрон", впервые обнаруженный в образце, взятом 19 ноября, уже к Новому году станет доминирующим вариантом в стране.

Как сообщает NL Times, с воскресенья в стране запрещены все мероприятия, будут закрыты все предприятия сферы обслуживания, спортзалы, кинотеатры, музеи, театры и концертные залы. Также должны закрыться рождественские ярмарки. Работа людей немедицинских профессий, связанных с близким контактом, таких как парикмахеры и косметологи, запрещается. Спортивные соревнования будут проходить при пустых трибунах.

Открытыми для посетителей останутся только магазины, торгующие товарами первой необходимости. Общепит и торговля второстепенными товарами могут работать навынос и с доставкой.

Школы и высшие учебные заведения закрываются, решение об их дальнейшей работе будет приниматься в начале января. Детские сады будет открыты для детей до 4 лет.

Жителям Нидерландов рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и максимально избегать контактов: как можно реже покидать дом, в день принимать не более двух гостей старше 13 лет и не посещать более одного дома. В Рождество и Новый год эти ограничения будут чуть мягче - не принимать более четырех гостей. На улице людям старше 13 лет из разных домохозяйств запрещено собираться группами более двух человек, в Рождество и Новый год - не более четырех человек.