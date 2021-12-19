Во Франции допустили введение «скрытой формы» обязательной вакцинации от коронавируса

Глава Минздрава Франции Оливье Веран допустил, что в стране появится «скрытая форма» обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Ленту.Ru, министр заявил в интервью порталу Brut.

Веран оценил возможный переход Франции от санитарных пропусков к сертификатам иммунизации, назвав последние «скрытой формой обязательной вакцинации, но более эффективной». Он также добавил, что введение запретов посещать бары, рестораны и другие публичные места для граждан, не сделавших прививку от коронавируса, более действенно, чем система штрафов.

«Мы больше не можем сомневаться, заполнять больницы и продолжать жить под угрозой новых волн эпидемии, потому что пять миллионов французов сделали выбор в пользу того, чтобы не предохранять себя», — подчеркнул Веран.