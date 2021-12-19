Несколько полицейских пострадали на акции протеста против антиковидных мер в Лондоне

Несколько сотрудников лондонской полиции получили травмы в результате стычек с демонстрантами во время протестных акций против коронавирусных ограничений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что на демонстрации в Лондоне вышло несколько тысяч человек, которые обратились к властям Великобритании с призывом не ужесточать антиковидные меры, несмотря на распространение омикрон-штамма коронавируса. В ходе манифестаций между стражами порядка и протестующими произошли стычки, однако информация о задержаниях на данный момент не поступала. Как подчеркнул телеканал, во время протестов был причинен материальный ущерб одному из магазинов на улице Regent Street в центре британской столицы: участники акций вступили в перепалку с находившимися внутри помещения людьми, после чего закидали магазин яйцами.

Ранее на фоне распространения штамма "омикрон" власти Великобритании ужесточили коронавирусные ограничения. Работодателям рекомендовано вернуть сотрудников на удаленный режим работы, ношение масок вновь стало обязательным в большинстве закрытых помещений.