Регулятор ЕС одобрил вакцину от коронавируса компании Novavax

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid производства американской биотехнологической компании Novavax. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе европейского регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Nuvaxovid является пятой вакциной, рекомендованной в ЕС для борьбы с коронавирусом", - отметили в агентстве. Эффективность препарата составляет около 90%, по крайней мере в отношении штаммов "альфа" и "бета", которые были самыми распространенными на момент проведения исследований. "Данных относительно эффективности Nuvaxovid в отношении других вариантов, в том числе штамма "омикрон", на данный момент недостаточно", - уточнили в EMA.

Вакцина предназначена для людей в возрасте от 18 лет. После тщательной оценки эксперты пришли к выводу, что данные предоставлены в достаточном объеме, а вакцина отвечает критериям ЕС по эффективности, качеству и безопасности.

Самыми распространенными побочными эффектами препарата являются боль на месте инъекции, усталость, боль в мышцах и суставах, головная боль и тошнота. Симптомы проявляются в слабой или умеренной форме и проходят через несколько дней после вакцинации. Последним шагом, открывающим возможность использования вакцины на территории ЕС, должно стать одобрение Европейской комиссией.

В настоящее время в ЕС одобрены для использования четыре вакцины: Spikevax американской компании Moderna, Comirnaty американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca и вакцина компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. Еще несколько вакцин, в том числе российский препарат "Спутник V", находятся на стадии последовательной экспертизы.