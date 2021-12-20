В Германии из-за "омикрона" могут ввести ограничения даже для вакцинированных

Власти в Германии рассматривают возможность ввести ограничительные меры, которые затронут как невакцинированных против COVID-19, так и вакцинированных граждан, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным немецких СМИ, введение ограничений запланировано на период после рождественских праздников. По некоторым данным, с 28 декабря собрания внутри помещений могут ограничить до 10 человек, даже если присутствующие вакцинированы. Тем не менее, рестораны, театры и другие культурные учреждения все еще будут открыты. Полностью закроют для посещения лишь ночные клубы и танцплощадки.

"Крупные новогодние вечеринки в этом году не состоятся", - сообщил телерадиокомпании ARD премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст.

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Риме, заявил, что готов поддержать подобные ограничения. Во вторник, как ожидается, в Германии пройдет совещание глав немецких регионов, на котором, как пишут СМИ, вероятно, они примут решение ввести ограничения на личные контакты между вакцинированными гражданами из-за распространения штамма "омикрон".

Также газета Bild со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что все департаменты и все федеральные министерства получили инструкции с предписанием подготовить планы действия в случае, если госслужащим придется уйти на самоизоляцию.