Джонсон допустил возможность ужесточения коронавирусных мер из-за омикрон-штамма

Британское правительство рассматривает возможность введения новых коронавирусных ограничений из-за быстрого распространения омикрон-штамма, ставшего на выходных доминирующим в Соединенном Королевстве. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил журналистам премьер-министр страны Борис Джонсон после состоявшегося в понедельник экстренного заседания кабмина Великобритании.

"Мы сошлись во мнении, что ситуация исключительно сложна. В пользу каждого решения приводились тщательно взвешенные доводы, поскольку число случаев заражения "омикроном" стремительно растет сейчас по всей стране, а в Лондоне достаточно резко увеличивается количество госпитализаций. <…> Мы условились о необходимости постоянного, ежечасного мониторинга поступающей информации, и, боюсь, мне придется сказать людям, что мы оставляем за собой возможность принять дальнейшие меры, чтобы защитить общественность, ее здоровье и Национальную систему здравоохранения. Мы без колебания примем эти меры, однако пока я призываю всех соблюдать осторожность, следовать правительственным рекомендациям, защищая себя и своих родных, а также сделать бустерную прививку", - сказал Джонсон.

Глава кабмина указал, что, определяя степень исходящего от "омикрона" риска, правительству и экспертам приходится учитывать большое количество неизвестных. Точных данных пока нет ни о том, насколько часто заражение "омикроном" приводит к госпитализации, ни о степени защиты, которую обеспечивает третья доза вакцины.