Цена газа в Европе впервые с начала октября превысила $1800 за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе на открытии торгов во вторник поднялась выше $1 800 за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:01 мск выросла до $1 803 за 1 тыс. куб. м, или €154,35 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Накануне "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 21 декабря. В результате, сегодня утром физический поток газа по газопроводу в Германию остановился.
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