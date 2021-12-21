Жителям Германии рекомендовали из-за пандемии максимально ограничить контакты

Институт Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) рекомендовал жителям Германии максимально ограничить контакты в связи с непростой эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавируса в стране. Об этом говорится в сообщении института, размещенном во вторник на его странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с текущей ситуацией необходимы следующие меры, которые следует принять немедленно и поддерживать до середины января 2022 года. Среди них максимальные ограничения на контакты, максимальные меры по профилактике инфекций, максимальная скорость вакцинации населения, а также сокращение поездок до абсолютно необходимых", - отмечается в заявлении.