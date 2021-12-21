ВОЗ рекомендовала вакцину от ковида Novavax для экстренного применения
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину от коронавируса Nuvaxovid американской компании Novavax для экстренного использования. Этот препарат стал десятым по счету в перечне одобренных для применения в условиях пандемии, говорится в опубликованном во вторник заявлении организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Всемирная организация здравоохранения включила в список использования в экстренных случаях [вакцину] Nuvaxovid после ее оценки и утверждения Европейским агентством лекарственных средств [EMA] ранее сегодня", - говорится в пресс-релизе.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Ностальгия! В Баку прозвучали хиты легендарной группы "Караван" - творческий вечер Микаила Векилова (ВИДЕО, ФОТО)
Старейшие представители малочисленных народов, встречавшиеся с Президентом Ильхамом Алиевым, дали интервью AzTV
В список приоритетов Азербайджана до 2030 г. также входит развитие культурных и творческих отраслей - Анар Керимов
К 2030 г. долю ВИЭ в общей производственной мощности в Азербайджане планируется увеличить до 30% - министр
В Азербайджане продолжаются мониторинги для оценки состояния исторических памятников на освобожденных землях
В Азербайджане вопрос предоставления учителям статуса госслужащих не стоит на повестке дня - министр
На освобожденных территориях Азербайджана успешно продолжается восстановление культурного наследия – Анар Керимов
Реализация важных экономических проектов приносит Азербайджану большие политические и экономические дивиденды – Таир Будагов
Создание региональных управлений образования в Азербайджане даст возможность сформировать единый формат сферы образования - министр