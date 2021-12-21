Цена газа в Европе приблизилась к $2 050 за 1 тыс. куб. м
Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов после достижения психологической отметки в $2 000 за тыс. куб. м продолжила рост и приблизилась к $2 050. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 044,6 за тыс. куб. м, или €174,985 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
По мнению старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, цены могли отреагировать на снижение прокачки через трубопровод Ямал - Европа и новости о возможном похолодании в Европе.
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