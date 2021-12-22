В Испании зафиксировали антирекорд по новым случаям ковида
По меньшей мере 5 585 054 человека заразились коронавирусом в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщил во вторник Минздрав королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Этот показатель на 49 823 больше цифры за понедельник. Таким образом, как передает газета El Pais, это самый высокий суточный прирост за всю пандемию. По данным ведомства, в общей сложности 88 887 пациентов умерли, что на 94 выше, чем днем ранее.
В конце декабря прошлого года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент почти 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.
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