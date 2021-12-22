Проведение саммита G7 в Баварии в 2022 году обойдется ФРГ в более чем €160 млн

Расходы на организацию саммита Группы семи (G7), который пройдет 26-28 июня в замке Эльмау рядом с городом Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) на юге Германии под председательством ФРГ, составят более €160 млн. Подобная оценка содержится в письме министра внутренних дел Баварии Йоахима Херрмана членам бюджетного комитета ландтага (регионального парламента), которое имеется в распоряжении агентства DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с имеющейся информацией и ситуацией, которая на данный момент все еще не полностью ясна, общие затраты <...> на организацию <...> составляют примерно €166,1 млн", - приводит в среду агентство отрывок из документа. Таким образом, встреча глав государств и правительств в Эльмау в июне 2022 года, вероятно, будет значительно дороже, чем саммит G7 в 2015 году, который проходил там же. Тогда на организацию мероприятия было потрачено порядка €135 млн.

При этом подчеркивается, что около €147 млн будет выделено на обеспечение безопасности при проведении саммита, то есть на полицию. В 2015 году на дежурстве находились порядка 20 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Вместе с тем указывается, что крупными статьями расходов являются аренда земли, зданий, помещений, автомобилей и оборудования на общую сумму около €52 млн. Кроме того, €30 млн будет выделено в качестве компенсации федеральному правительству и другим федеральным землям за привлечение сотрудников полиции из других германских регионов. Еще €30 млн будет потрачено на закупку оборудования для обеспечения безопасности во время проведения встречи Группы семи.

Встреча глав государств и правительств Группы семи состоится 26-28 июня 2022 года в замке Эльмау в Верхней Баварии. В наступающем году, спустя семь лет, председательство в G7 переходит к Германии. В 2015 году в Эльмау уже проходил двухдневный саммит стран "Большой семерки".

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Основные цели - поиск решений глобальных политических и социальных проблем. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годах. После присоединения России объединение стало называться Группой восьми. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом организация приняла решение вернуться к формату "семерки".