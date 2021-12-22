Цена газа в Европе на открытии торгов опустилась ниже $2000 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в среду падает на 6,5%, ниже $2000 за тыс. куб. м, после рекордного роста накануне. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижается до $1970 за тыс. куб. м, или €168,635 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Стоимость газа ускорила свое падение до 7% - до $1964, однако к настоящему моменту начала отыгрывать снижение и уже отросла до $2009.

Стремительный рост цены голубого топлива в Европе начался утром накануне. Стоимость газа последовательно превысила $1800 и $1900, побила исторический рекорд, а затем, не сбавляя темпа, пересекла психологическую отметку в $2000. Впоследствии она превысила $2100 и подбиралась вплотную к $2200 - росла до $2190,4 за тыс. куб. м, или €187,47 за МВт·ч.