Парламент Ливии заявил о невозможности проведения выборов в назначенный срок
Палата представителей (парламент) Ливии заявила о невозможности проведения парламентских и президентских выборов, назначенных на 24 декабря. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News Arabia, Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, ливийские законодатели считают, что "провести выборы в запланированные сроки, в [ближайшую] пятницу, невозможно".
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