Парламент Ливии заявил о невозможности проведения выборов в назначенный срок

Палата представителей (парламент) Ливии заявила о невозможности проведения парламентских и президентских выборов, назначенных на 24 декабря. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News Arabia, Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, ливийские законодатели считают, что "провести выборы в запланированные сроки, в [ближайшую] пятницу, невозможно".