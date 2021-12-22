Число просителей убежища в ЕС впервые превысило уровень до пандемии

Число лиц, подавших в первый раз заявление на убежище в ЕС, в сентябре 2021 года впервые превысило уровень, который фиксировался до пандемии коронавируса, и составило 60,8 тыс. человек. Об этом в среду сообщило европейское статистическое агентство Евростат, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в феврале прошлого года с просьбой об убежище обратились 55,7 тыс. человек.

Большинство лиц, которые в сентябре впервые подали заявление на убежище, были гражданами Афганистана. Их число составило 13,8 тыс. - на 63% больше, чем в августе. За ними последовали сирийцы (8,7 тыс.), иракцы и выходцы из Бангладеш (по 2,7 тыс.), турки (2,5 тыс.) и пакистанцы (2,4 тыс.).

Большинство заявителей просили убежища в Германии (23%) и Франции (21%).

Отмечается также, что в сентябре прошлого года число обращений было на 58% ниже - 38,6 тыс. Наибольший рост зафиксирован в Литве (1 011% по сравнению с сентябрем 2021 года), Польше (772%) и Италии (493%).