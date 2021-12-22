Во Франции за сутки выявили свыше 84 тыс. случаев заражения коронавирусом

Во Франции за сутки выявили более 84,2 тысяч случаев заражения коронавирусом, сообщают в среду французские СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Это практически рекордный показатель суточного прироста для страны, который составляет почти 87 тысяч случаев COVID-19, выявленных в ноябре 2020 года.

Отмечается, что количество новых случаев за последние сутки на 28% выше, чем в среду на прошлой неделе.

Вследствии заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались 170 человек.

Между тем, третью дозу вакцины от коронавируса во Франции получили уже 21,2 млн человек.

Во многих странах Европы в последние недели растет заболеваемость коронавирусом, что связано, в частности, с быстро распространяющимся штаммом "омикрон". Ряд европейских стран вводит ограничительные меры.