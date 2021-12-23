Боррель и Блинкен обсудили предложения России по безопасности в Европе

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с среду выразили уверенность, что предложения по безопасности в Европе нельзя обсуждать без участия Евросоюза, сообщает Европейская внешнеполитическая служба, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Госсекретарь Блинкен и верховный представитель Боррель приняли к сведению представленные Россией на прошлой неделе предложения, отражающие взгляды РФ на возможные договоренности по безопасности в Европе...Они согласились, что любые обсуждения темы европейской безопасности возможны лишь при условии участия ЕС и при координации с ним", - отмечается в сообщении. Эту мысль ранее выражали в Белом доме, а также - европейские лидеры.