В Испании вернут обязательное ношение масок на улице
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что вернет обязательное ношение масок на улице из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает EFE.
По его словам, в стране начинается шестая волна пандемии.
Также испанцам придется соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Днем ранее Минздрав Испании сообщил о рекордном суточном приросте заболеваемости с начала пандемии - 49 823 случая заражения за сутки, умерли 94 заболевших. Число госпитализаций и занятость коек в реанимации и интенсивной терапии пока остаются относительно низкими по сравнению с предыдущими волнами. На "омикрон" приходится 47% случаев заражения.
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