В Великобритании за сутки зарегистрировано более 100 тыс. заражений коронавирусом

Европа 23 декабря 2021 04:45 (UTC+04:00)
В Великобритании за сутки зарегистрировано более 100 тыс. заражений коронавирусом

В Великобритании за прошедшие сутки, 21 декабря, зарегистрировано более 100 тыс. заражений коронавирусом — 106 122 случая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает телеканал Sky News.

Предыдущий рекорд заболеваемости был зарегистрирован на прошлой неделе, 17 декабря — тогда COVID-19 заболели 93 045 человек.

При этом, по данным британского минздрава, в настоящее время в британских больницах находятся более 8 тыс. человек, из них 849 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В нескольких регионах Великобритании, в частности в Уэльсе, объявили о введении новых мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции.

Великобритания стала одной из стран, где новый штамм коронавируса «омикрон» получил широкое распространение.

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