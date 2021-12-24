ЕС рассматривает возможность контроля экспорта для противодействия кризисам

Еврокомиссия планирует представить весной ряд мер по защите единого рынка ЕС в кризисные периоды. По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на ряд источников, в число этих мер может войти контроль экспорта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам нужны структурные решения для следующего кризиса, который, независимо от его характера, может вызвать серьезные потрясения в области спроса или предложения", - говорится в письме еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона от 22 декабря, которое есть в распоряжении агентства.

По данным чиновника из Еврокомиссии, который, как сообщает Bloomberg, пожелал остаться анонимным, ЕК предложит новые меры оценки и прогнозирования проблем на едином рынке ЕС, а также противодействия этим проблемам, в том числе перебоям в цепочках поставок.

В частности, обсуждается возможность контроля поставок из государств ЕС в третьи страны. Подобная практика уже применяется в отношении вакцин против COVID-19. Программа, действующая в ЕС до конца декабря, предписывает компаниям получить одобрение страны и ЕС перед отправкой доз вакцин в страны за пределами блока. ЕС также сможет запрашивать у компаний информацию о производственных мощностях, запасах продукции и сроках выполнения заказов.

Новые правила могут усилить роль ЕК в пересмотре национальных ограничений на поток товаров на едином рынке. Предполагается, что это усиление позволит избежать принятия односторонних мер со стороны государств - членов ЕС в ситуациях кризиса, которое наблюдалось, например, в начале пандемии.

Ожидается, что новые меры по защите единого рынка ЕС в кризисных ситуациях будут обсуждаться на саммите в Париже 10-11 марта.