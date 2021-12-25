Во Франции второй день подряд зафиксирован рекорд по новым случаям COVID-19

Во Франции за минувшие сутки выявили более 94,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает BFM TV, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Это самый высокий показатель заболеваемости в стране с начала пандемии коронавируса. Предыдущим антирекордом считался суточный прирост в 91,6 тыс. случаев, который зафиксировали накануне.

За минувшие 24 часа во Франции также установлен рекорд по количеству проведенных тестов - 1,55 млн тестов на COVID-19.

Большинство жителей Франции вакцинированы от COVID-19. Третью дозу вакцины от коронавируса во Франции получили свыше 20 млн человек.