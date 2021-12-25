На территорию резиденции королевы Великобритании проник вооруженный мужчина
Вооруженный мужчина проник на территорию Виндзорского замка, где королева Великобритании отмечает Рождество, и был задержан полицией.
Как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", об этом сообщает Sky News.
Офицеры полиции долины Темзы и столичной полиции были вызваны на место происшествия около 8.30 утра. Они задержали проникшего на территорию резиденции королевской семьи 19-летнего мужчину из Саутгемптона и поместили его под стражу. По данным полиции, изъятое у британца оружие не было огнестрельным.
"После этого инцидента ведется расследование, и мы работаем с коллегами из столичной полиции", - отметила суперинтендант Ребекка Мирс. Членов королевской семьи проинформировали об инциденте, по делу ведется расследование.
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