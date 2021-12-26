Во Франции впервые зафиксировали свыше 100 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
Врачи во Франции за сутки обнаружили 104 611 случаев заражения COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Le Parisien.
Это самый высокий показатель в стране за все время пандемии. В предыдущие два дня во Франции также фиксировали антирекорды по заболеваемости коронавирусом.
Более 16 тысяч пациентов с COVID-19 в настоящее время находятся в больницах. Свыше 3,2 тысяч из них - в реанимации.
Ранее сообщалось, что власти Франции ожидают, что в январе ситуация может стать еще более напряженной, так как к тому времени доминантным станет штамм коронавируса "омикрон", считающийся более заразным, чем предыдущие варианты вируса.
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