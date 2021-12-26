Во Франции впервые зафиксировали свыше 100 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

Европа 26 декабря 2021 01:34 (UTC+04:00)
Во Франции впервые зафиксировали свыше 100 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

Врачи во Франции за сутки обнаружили 104 611 случаев заражения COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Le Parisien.

Это самый высокий показатель в стране за все время пандемии. В предыдущие два дня во Франции также фиксировали антирекорды по заболеваемости коронавирусом.

Более 16 тысяч пациентов с COVID-19 в настоящее время находятся в больницах. Свыше 3,2 тысяч из них - в реанимации.

Ранее сообщалось, что власти Франции ожидают, что в январе ситуация может стать еще более напряженной, так как к тому времени доминантным станет штамм коронавируса "омикрон", считающийся более заразным, чем предыдущие варианты вируса.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления
В результате деятельности Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева в сфере армейского строительства Азербайджан стал сильным государством региона - турецкий генерал
В результате деятельности Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева в сфере армейского строительства Азербайджан стал сильным государством региона - турецкий генерал
Азербайджанская община Франции выразила решительный протест против безответственного шага ряда французских политиков
Азербайджанская община Франции выразила решительный протест против безответственного шага ряда французских политиков
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Индии начнут вакцинировать подростков в возрасте от 15 лет Другие страны 02:40
Джеррард заразился коронавирусом Европа 02:19
Алжирский футболист умер после сердечного приступа в ходе матча Арабские страны 01:51
Во Франции впервые зафиксировали свыше 100 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки Европа 01:34
Президенты России и Египта обсудили отношения двух стран Россия 01:15
Как в Баку под свадебным покрывалом невесты оказался мужчина - комедия с пожилым бизнесменом (ВИДЕО,ФОТО) Культура 00:49
В Грузии выявлен 51 случай инфицирования штаммом "Омикрон" Грузия 00:23
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления Политика 00:12
В результате деятельности Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева в сфере армейского строительства Азербайджан стал сильным государством региона - турецкий генерал Политика 00:01
На территорию резиденции королевы Великобритании проник вооруженный мужчина Европа 25 декабря 23:47
Взрыв бомбы произошел в кафе в ДР Конго Другие страны 25 декабря 23:26
Свыше 10% новых случаев заражения COVID-19 в Турции приходится на штамм "омикрон" Турция 25 декабря 23:13
Эти ощущения не передать словами! - азербайджанский рекордсмен мира (ФОТО) Общество 25 декабря 22:45
Bloomberg: трейдеры прогнозируют высокие цены на газ в Европе до 2023 года Энергетика 25 декабря 22:35
"Хаас" в минувшем сезоне "Формулы-1" заплатил $4,7 млн за аварии с участием Мика Шумахера Спорт 25 декабря 22:20
Футболисты «Барселоны» остались без рождественских подарков Спорт 25 декабря 21:49
В Узбекистане внешнеторговый оборот вырос более чем в 16 раз Узбекистан 25 декабря 21:28
Авиакомпании в мире отменили около 5,7 тыс. рейсов В мире 25 декабря 21:26
Все выявленные в России случаи "омикрона" оказались завозными Россия 25 декабря 21:07
Елизавета II поделилась переживаниями после смерти мужа Европа 25 декабря 20:51
Турпоток в Анталью по итогам года превысил 9 млн Турция 25 декабря 20:29
Увеличился объем воды в озере Урмия Иран 25 декабря 20:22
В Узбекистане освобождение от уплаты НДС на импорт мяса и масла предложено продлить Узбекистан 25 декабря 20:13
Азербайджанская община Франции выразила решительный протест против безответственного шага ряда французских политиков Политика 25 декабря 20:06
Президент Грузии привилась бустерной дозой антикоронавирусной вакцины Грузия 25 декабря 20:05
Путин и Лукашенко обсудили двустороннее сотрудничество в оборонной сфере Россия 25 декабря 19:57
Французский депутат назвал поездку своих коллег в Ханкенди провокацией (ФОТО) Политика 25 декабря 19:52
Госкомитет Азербайджана организовал праздничное мероприятие под названием “Будем едины и солидарны!” (ФОТО) Общество 25 декабря 19:38
82,5% жителей Турции пользуются соцсетями - Администрация президента Турция 25 декабря 19:32
Трудиться, чтобы не тянуть руку к чужому хлебу. Азербайджанская притча в Турции (ФОТО) Культура 25 декабря 19:12
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию на Южном Кавказе Политика 25 декабря 19:04
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 25 декабря 18:46
В Азербайджане выявлен еще 501 случай заражения коронавирусом, вылечились 1 092 человека Общество 25 декабря 18:39
Эрдоган: Турция - восходящая звезда XXI века Турция 25 декабря 18:26
Гендиректор информационного агентства ТАСС поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 25 декабря 18:17
Представители действующих в Азербайджане НПО посетили Худаферин (ФОТО) Политика 25 декабря 17:58
Серджо Маттарелла поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 25 декабря 17:44
Назван объем соцвыплат в Азербайджане за 11 месяцев года Экономика 25 декабря 17:21
"Ты сам назначил себя генералом?" - трогательный диалог Президента Ильхама Алиева с 4-летним Асифом в Шуше (ФОТО/ВИДЕО) Политика 25 декабря 17:15
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в город Шуша (ФОТО/ВИДЕО) Политика 25 декабря 17:12
Экспорт азербайджанской нефти в Беларусь превысил $270 млн Энергетика 25 декабря 17:05
Иран закрыл из-за коронавируса границы с соседними странами Общество 25 декабря 16:54
Праздник музыки в Баку, или Когда солирует Нармин Наджафли (ФОТО) Культура 25 декабря 16:53
ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" провело благотворительную акцию (ФОТО) Общество 25 декабря 16:38
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 25 декабря 16:36
Юбилей с вкусняшками! В Баку прошел праздник национальных блюд (ФОТО) Социум 25 декабря 16:15
В Иране за сутки от коронавируса скончались более 40 человек Общество 25 декабря 16:04
Экспорт чая и кофе из Азербайджана составил почти $8 млн Экономика 25 декабря 15:54
Армейское строительство в Азербайджане переходит на качественно новый этап развития - Анализ Политика 25 декабря 15:49
Азербайджан многократно увеличил экспорт удобрений Экономика 25 декабря 15:02
В Азербайджане наибольшая доля выданных за 11 месяцев кредитов пришлась на домохозяйства Финансы 25 декабря 14:58
Создание бригад коммандо - новый этап в развитии Вооруженных сил Азербайджана - Игорь Коротченко Политика 25 декабря 14:48
Консорциум TAP о мерах по сокращению выбросов углекислого газа на приемном терминале Энергетика 25 декабря 14:41
Валовая добавленная стоимость в отраслях экономики Узбекистана выросла почти втрое Узбекистан 25 декабря 14:28
Обзор ключевых событий нефтегазового рынка Азербайджана за неделю Экономика 25 декабря 14:10
В Чехии завершается режим ЧС из-за коронавируса Европа 25 декабря 13:59
В России из-за коронавируса умер 981 человек за сутки Россия 25 декабря 13:57
Казахстанское ТОО объявило тендер на аренду автомобилей Тендеры 25 декабря 13:57
В Азербайджане прошли VI Детские паралимпийские игры (ФОТО) Спорт 25 декабря 13:54
Грузия за год увеличила экспорт морским транспортом более чем на 20% Грузия 25 декабря 13:44
Председатель Фонда этнического взаимопонимания США поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 25 декабря 13:37
В Азербайджане уничтожены незаконно ввезенные товары армянского производства - Госкомтаможни Экономика 25 декабря 13:29
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла Общество 25 декабря 13:20
Александр Лукашенко позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 25 декабря 13:17
Экспорт азербайджанской нефти в Турцию за 11 месяцев превысил $278 млн Энергетика 25 декабря 13:09
В 2020 году историю Южного Кавказа и будущее этого региона вершил Ильхам Алиев - журнал "Национальная оборона" Политика 25 декабря 13:01
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 25 декабря 12:35
Одноклассники поздравили Президента Ильхама Алиева Политика 25 декабря 12:34
Михаил Гусман поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 25 декабря 12:31
В Туркменистане планируют реконструкцию йодного завода Бизнес 25 декабря 12:19
Суммарный регулятивный капитал банков Узбекистана вырос за год более чем на 15% Узбекистан 25 декабря 12:10
В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 25 декабря 12:09
Турецкие компании заинтересованы в участии в реализации инфраструктурных проектов в Карабахе (ФОТО) Транспорт 25 декабря 12:08
Несение боевого дежурства на освобожденных территориях обеспечено на высоком уровне - минобороны Азербайджана (ВИДЕО) Политика 25 декабря 11:41
Эксперт рассказал о влиянии падения курса турецкой лиры на экономику Азербайджана Экономика 25 декабря 11:26
Минздрав Израиля одобрит вакцинацию четвертой прививкой от коронавируса Израиль 25 декабря 11:03
Товарооборот между Россией и Туркменистаном достиг почти $729 млн – посол Бизнес 25 декабря 10:57
Высоколиквидные активы банков Узбекистана выросли за год более чем на 60% Узбекистан 25 декабря 10:50
В Иране девять человек погибли в автокатастрофе с участием пяти машин Общество 25 декабря 10:43
В Японии "коктейль антител" от Roche и Regeneron не рекомендован против "омикрона" Другие страны 25 декабря 10:41
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) Культура 25 декабря 10:21
Грузинский производитель минеральной воды объявил тендер на строительство складского помещения Тендеры 25 декабря 10:04
Казахстан нацелен на диверсификацию торговых потоков со странами ОЭС Бизнес 25 декабря 10:01
Россия удвоила закупки туркменского газа с начала года - посол Энергетика 25 декабря 10:00
В Каспийском море произошло землетрясение Общество 25 декабря 09:48
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 25 декабря 09:45
У берегов Калифорнии мужчина погиб при нападении акулы США 25 декабря 09:34
Турецкий порт Алиага перевалил около 60 млн тонн грузов Турция 25 декабря 09:05
Два человека в Саудовской Аравии стали жертвами обстрела йеменских хуситов Арабские страны 25 декабря 08:50
Хайнань совместно с провинцией Сычуань довел число запусков ракет-носителей КНР до 180 раз Другие страны 25 декабря 08:30
Экспорт фисташек из Ирана превысил 530 миллионов долларов Иран 25 декабря 08:14
В Кыргызстане за сутки выявлено более 40 новых случаев заражения COVID-19 Кыргызстан 25 декабря 07:43
В Грузии выявлено еще 19 случаев штамма "омикрон" Грузия 25 декабря 07:11
Турция планирует довести экспорт до уровня $242 млрд к 2022 году Турция 25 декабря 06:38
Число погибших мигрантов у острова Парос достигло 13 В мире 25 декабря 06:05
Моуринью впервые в карьере может возглавить сборную Спорт 25 декабря 05:34
В Британии заявили об угрозе энергетического кризиса из-за роста цен на газ Энергетика 25 декабря 04:57
Вопрос о месте новой встречи Путина и Байдена пока не обсуждается - Песков Россия 25 декабря 04:16
Назван симптом «омикрона», сохраняющийся на год после болезни В мире 25 декабря 03:42
Береговая охрана Греции спасла 57 мигрантов у острова Парос В мире 25 декабря 03:03
Все новости