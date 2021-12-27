Во Франции задержали подозреваемого в поставке компонентов для химоружия в Сирии
Французская юстиция предъявила обвинения 60-летнему французу сирийского происхождения, подозреваемому в поставке компонентов для производства химического оружия в Сирии. Об этом сообщило в воскресенье агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в судебной системе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, речь идет о владельце одной из судоходных компаний, проживавшем за границей. Отмечается, что он был задержан на юге Франции. По истечении срока содержания под стражей в субботу в Париже ему были предъявлены обвинения в "заговоре с целью совершения преступлений против человечности", а также "причастности к военным преступлениям".
Других подробностей не сообщается.
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