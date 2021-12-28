Во Франции допустили возможность введения четвертой дозы вакцины

Европа 28 декабря 2021 05:05 (UTC+04:00)
Во Франции допустили возможность введения четвертой дозы вакцины

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о возможности рекомендации населению четвертой дозы вакцины от коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Четвертая доза вакцинации возможна, - сказал Веран, представляя на встрече с журналистами планы правительства по борьбе с пандемией. - Мы работаем над этим с нашими европейскими коллегами, вместе с Израилем, который первым начал кампанию вакцинации".

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