Во Франции впервые зарегистрировали около 180 тысяч заражений COVID-19 за сутки

Национальное агентство общественного здравоохранения Франции объявило во вторник вечером, что 179 807 человек заразились COVID-19 в стране в течение последних 24 часов, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Это абсолютный рекорд среди результатов, фиксировавшихся за сутки с начала пандемии.

Телеканал BFMTV в связи с этими цифрами напомнил, что министр здравоохранения Оливье Веран на минувшей неделе заявил, что количество ежедневных заражений коронавирусом достигнет в стране 100 тысяч в конце рождественско-новогодних праздников. Однако последние цифры далеко превосходят этот прогноз, и уже в прошлую субботу было зарегистрировано более 104 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

СМИ приводит официальные данные, согласно которым коронавирус поражает, прежде всего, невакцинированное население. Статистика показывает, что 5,3 млн лиц старше 12 лет еще не получили ни одной дозы вакцины, в том числе более одного миллиона людей старше 65 лет.

В то же время отмечается, что успешно проходит кампания дополнительных, бустерных, прививок. Более 23 млн французов получили третью дозу вакцины, что означает охват 88% тех, кто сделал вторую инъекцию семь месяцев назад.