Итальянский город предложит жилье в аренду за один евро в месяц

В итальянском городе Оллолаи на острове Сардиния начали сдавать недвижимость в аренду по рекордно низкой единой ставке — 1 евро в месяц, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru. За последние несколько десятилетий население города сильно сократилось, и таким образом туда хотят привлечь новых жителей.

Оллолаи — небольшое поселение, удаленное от побережья Сардинии. Местная администрация активно пытается решить проблему депопуляции, и одной из мер стала сдача коммерческой и жилой недвижимости в аренду по льготным ставкам. Изначально потенциальным съемщикам предложат около 30 домов и 20 коммерческих помещений.

В акции могут участвовать как итальянские, так и иностранные граждане. Основное требование — подтвердить свое желание переехать в муниципалитет Оллолаи и наличие плана жизни в сардинской глуши (его попросят раскрыть во время специального собеседования).

Арендная плата в размере 1 евро будет взиматься в течение пяти лет, после чего ее увеличат до рыночного уровня (приблизительно 250 евро в месяц).