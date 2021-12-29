Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у острова Крит
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в среду у побережья Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 75 км к югу от города Ираклион (население - около 137 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 67 км.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
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