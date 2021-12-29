ФРГ выразила обеспокоена введением в России медосмотров для иностранцев

Европа 29 декабря 2021 16:24 (UTC+04:00)
ФРГ выразила обеспокоена введением в России медосмотров для иностранцев

Правительство ФРГ обеспокоено введением в РФ медосмотров для иностранцев, планирует обсудить данный вопрос с российской стороной. Об этом заявила в среду на брифинге представитель МИД Германии Андреа Зассе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приняли к сведению эти новые российские правила о медосмотрах и, конечно, разделяем тревогу многих действующих в России организаций и компаний касательно последствий новых правил для экономического, научного сотрудничества и взаимодействия по линии гражданского общества с Россией. Мы, само собой разумеется, поднимем эту тему при обсуждении с российскими ведомствами", - сказала Зассе.

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