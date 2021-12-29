ФРГ выразила обеспокоена введением в России медосмотров для иностранцев
Правительство ФРГ обеспокоено введением в РФ медосмотров для иностранцев, планирует обсудить данный вопрос с российской стороной. Об этом заявила в среду на брифинге представитель МИД Германии Андреа Зассе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы приняли к сведению эти новые российские правила о медосмотрах и, конечно, разделяем тревогу многих действующих в России организаций и компаний касательно последствий новых правил для экономического, научного сотрудничества и взаимодействия по линии гражданского общества с Россией. Мы, само собой разумеется, поднимем эту тему при обсуждении с российскими ведомствами", - сказала Зассе.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в квартирах для семей шехидов и военнослужащих в Говсанском и Ясамальском жилых комплексах
В Азербайджане существенно выросло количество субъектов бизнеса, прошедших онлайн-регистрацию - Госналоговая служба
Планируется поставка вакцины от коронавируса TURKOVAC в Азербайджан - глава Института здравоохранения Турции
За этот год в Восточном Зангезуре и Карабахе 66 раз были проведены мониторинговые работы - Умайра Тагиева
В 2022-2026 гг. от мин планируется расчистить 30 тысяч гектаров лесной территории – Минэкологии Азербайджана
МИД Азербайджана в 2021 г. продолжил работу по доказательству преступлений Армении в международной правовой плоскости
Искусство без границ: Гянджа и Туркестан в творческой судьбе художницы Шахлы Джафаровой – интервью (ФОТО)
К концу 2021 г. транспортировка газа по TAP достигнет 7,8 млрд кубометров – управляющий директор (Интервью)