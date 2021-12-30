В Италии впервые суточное число заразившихся коронавирусом превысило 100 тыс.

Европа 30 декабря 2021 21:53 (UTC+04:00)
В Италии впервые суточное число заразившихся коронавирусом превысило 100 тыс.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки составило 126 888, что стало новым максимумом в стране с начала пандемии. Как сообщило в четверг министерство здравоохранения республики, за последние 24 часа было проведено более 1,1 млн тестов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За сутки от осложнений умерли 156 человек, общее количество летальных исходов в стране с начала пандемии превышает 137 тыс. Общее число инфицированных достигло почти 6 млн, вылечились более 5 млн человек.

Власти Италии с 10 января расширяют применение "супер-ковид-сертификата", который выдается в стране на основании справки о вакцинации или перенесенном заболевании. Данный документ будет необходим для проезда на транспорте, включая местный и региональный общественный транспорт. Такой сертификат будет также требоваться в гостиницах, на фестивалях и ярмарках, в бассейнах и оздоровительных центрах.

С 1 февраля 2022 года в Италии срок действия ковид-сертификата, выдаваемого после вакцинации, сокращается с девяти до шести месяцев.

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